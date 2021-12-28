ФСВТС: Россия подписала первые контракты на экспорт АК-19 под патроны НАТО
Как отметила пресс-секретарь службы Валерия Решетникова, зарубежные партнёры проявляют к изделию большой интерес.
В 2021-м Россия заключила первые контракты на экспортные поставки нового автомата Калашникова АК-19, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерию Решетникову.
"К этому изделию проявлен большой интерес", — заявила представитель ФСВТС агентству.
За рубежом АК-19 был впервые представлен на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. В основе разработки — АК-12. Новый автомат с телескопическим прикладом и диоптрическим прицелом создан под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров.
Ранее Лайф рассказывал, что Индия подписала контракт с Россией на производство автоматов Калашникова. На предприятии произведут свыше 600 тысяч экземпляров оружия, которое получит Министерство обороны азиатской страны.
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