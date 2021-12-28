ФСВТС: Россия подписала первые контракты на экспорт АК-19 под патроны НАТО

В 2021-м Россия заключила первые контракты на экспортные поставки нового автомата Калашникова АК-19, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерию Решетникову.

"К этому изделию проявлен большой интерес", — заявила представитель ФСВТС агентству.

За рубежом АК-19 был впервые представлен на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. В основе разработки — АК-12. Новый автомат с телескопическим прикладом и диоптрическим прицелом создан под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров.