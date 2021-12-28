Отец 9-летней студентки МГУ расценил слова члена СПЧ Асмолова как "призыв не учить детей"

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Александра Асмолова приостановить обучение девочки. Он отметил, что такие заявления являются "призывом не учить детей".

"По сути, слова про "опасный эксперимент" призывают: "Не учите своих детей!" В России стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете права учить своих детей. То, что Алиса читает книжки, пытаются выставить как эксперимент", — сказал Евгений в беседе с МК.

Мужчина также подчеркнул, что планирует и дальше контролировать процесс обучения дочери в вузе. При этом вопрос о продолжении сдачи сессии девочкой вызвал у него "неприкрытое негодование". Евгений назвал это "беззаконием" и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетней.

"Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами", — заключил папа Алисы.

Напомним, к главе СПЧ ранее обратился член Совета по правам человека Александр Асмолов. Он попросил взять под контроль историю девочки. Асмолов уверен, что обучение ребёнка в МГУ нужно прекратить из-за психологических трудностей. Мать девочки ответила на призыв приостановить обучение студентки-вундеркинда в вузе.