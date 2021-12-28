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Отец 9-летней студентки МГУ расценил слова члена СПЧ Асмолова как "призыв не учить детей"

Тепляков подчеркнул, что планирует и дальше контролировать весь процесс обучения дочери в вузе. При этом вопрос о продолжении сдачи сессии девочкой вызвал его "неприкрытое негодование".

28 декабря, 07:17
<p>Алиса Теплякова © LiveJournal / <a href="https://who-stole-tarts.livejournal.com/206886.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">who_stole_tarts</a></p>

Алиса Теплякова © LiveJournal / who_stole_tarts

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Александра Асмолова приостановить обучение девочки. Он отметил, что такие заявления являются "призывом не учить детей".

"По сути, слова про "опасный эксперимент" призывают: "Не учите своих детей!" В России стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете права учить своих детей. То, что Алиса читает книжки, пытаются выставить как эксперимент", — сказал Евгений в беседе с МК.

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Мужчина также подчеркнул, что планирует и дальше контролировать процесс обучения дочери в вузе. При этом вопрос о продолжении сдачи сессии девочкой вызвал у него "неприкрытое негодование". Евгений назвал это "беззаконием" и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетней.

"Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами", — заключил папа Алисы.

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Напомним, к главе СПЧ ранее обратился член Совета по правам человека Александр Асмолов. Он попросил взять под контроль историю девочки. Асмолов уверен, что обучение ребёнка в МГУ нужно прекратить из-за психологических трудностей. Мать девочки ответила на призыв приостановить обучение студентки-вундеркинда в вузе.

Ранее Лайф рассказывал, что отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой МГУ прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери заниженной, а отношение педагогов предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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