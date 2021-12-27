Отец студентки-вундеркинда из МГУ рассказал, верит ли дочь в Деда Мороза
Девочка попросила зимнего волшебника о подарке, только рассказывать о своих желаниях никому не стала.
Алиса Теплякова. Фото © reestrrekordov.ru
Хотя 9-летняя Алиса Теплякова стала студенткой МГУ, но, как и все дети, она по-прежнему ждёт чудес в новогоднюю ночь. Девочка верит в Деда Мороза и попросила у него подарок, рассказал её отец в разговоре с Лайфом. Только своими мечтами с близкими она делиться не стала.
"Алиса в Дед Мороза, конечно, верит. А вот что она попросила на Новый год, я, к сожалению, не знаю. Дед Мороз — это всё-таки существо волшебное, и вряд ли он подчиняется чьей-либо воле. И, что дарит Дед Мороз, всегда неизвестно, и это всегда сюрприз", — пояснил Евгений Тепляков.
Он также пошутил, что из-за коронавируса были опасения, что Дед Мороз не прилетит. Но всё же Алиса с папой надеются на чудеса и что никакие преграды не встанут на пути зимнего волшебника. "Он всё-таки найдёт способ поздравить всех российских детей", — резюмировал Тепляков.
Ранее мать Алисы Тепляковой ответила на призыв приостановить обучение студентки-вундеркинда в МГУ. Член СПЧ Александр Асмолов рекомендовал прекратить учёбу девочки из-за вреда психологическому здоровью и позитивному эмоциональному климату в её семье.
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