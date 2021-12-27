Отец студентки-вундеркинда из МГУ рассказал, верит ли дочь в Деда Мороза

Хотя 9-летняя Алиса Теплякова стала студенткой МГУ, но, как и все дети, она по-прежнему ждёт чудес в новогоднюю ночь. Девочка верит в Деда Мороза и попросила у него подарок, рассказал её отец в разговоре с Лайфом. Только своими мечтами с близкими она делиться не стала.

"Алиса в Дед Мороза, конечно, верит. А вот что она попросила на Новый год, я, к сожалению, не знаю. Дед Мороз — это всё-таки существо волшебное, и вряд ли он подчиняется чьей-либо воле. И, что дарит Дед Мороз, всегда неизвестно, и это всегда сюрприз", — пояснил Евгений Тепляков.

Он также пошутил, что из-за коронавируса были опасения, что Дед Мороз не прилетит. Но всё же Алиса с папой надеются на чудеса и что никакие преграды не встанут на пути зимнего волшебника. "Он всё-таки найдёт способ поздравить всех российских детей", — резюмировал Тепляков.