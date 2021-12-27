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Украшенные дизайнерами новогодние ёлки отправят в детские дома Москвы

По словам заммэра, в этом году была предложена тема нарядить праздничные деревья в честь разных городов мира.

27 декабря, 14:39

Новогодние ёлки, украшенные известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу

  • Новогодние ёлки, украшенные известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу
    Новогодние ёлки, украшенные известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу
  • Ёлка, украшенная к Новому году известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу
    Ёлка, украшенная к Новому году известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу
  • Новогодняя ёлка, украшенная известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу
    Новогодняя ёлка, украшенная известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу
  • Дизайнерские украшения на новогодней ёлке © Предоставлено Лайфу
    Дизайнерские украшения на новогодней ёлке © Предоставлено Лайфу
  • Заммэра Москвы Алексей Немерюк, певица Валерия и Иосиф Пригожин © Предоставлено Лайфу
    Заммэра Москвы Алексей Немерюк, певица Валерия и Иосиф Пригожин © Предоставлено Лайфу

Новогодние ёлки, украшенные известными дизайнерами © Предоставлено Лайфу

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Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил журналистам, что ёлки, которые к Новому году украсили известные российские дизайнеры, подарят московским детским домам.

"Уже не первый год мы ставим ёлки на Кузнецком Мосту и известные российские дизайнеры их украшают, используя различные концепции. В этом году была предложена тема украсить ёлки в честь разных городов мира", — сказал Немерюк.

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Заммэра отметил, что сами дизайнеры изъявили желание и украсили маленькие ёлочки в таком же стиле, как и выставленные большие. Он также добавил, что благотворительные фонды доставят новогодние деревья в детские дома.

А ранее об украшении Москвы к Новому году рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы уточнил, что праздничное освещение появилось не только в центре, но и в спальных районах.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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