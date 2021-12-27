Украшенные дизайнерами новогодние ёлки отправят в детские дома Москвы











Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил журналистам, что ёлки, которые к Новому году украсили известные российские дизайнеры, подарят московским детским домам.

"Уже не первый год мы ставим ёлки на Кузнецком Мосту и известные российские дизайнеры их украшают, используя различные концепции. В этом году была предложена тема украсить ёлки в честь разных городов мира", — сказал Немерюк.

Заммэра отметил, что сами дизайнеры изъявили желание и украсили маленькие ёлочки в таком же стиле, как и выставленные большие. Он также добавил, что благотворительные фонды доставят новогодние деревья в детские дома.