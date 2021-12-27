Петиция за отмену воинского учёта для украинок набрала голоса для рассмотрения Зеленским
Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации.
Фото © Пресс-служба Минобороны Украины
Электронная петиция об отмене нового приказа об обязательном воинском учёте для украинских женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, набрала 25 085 голосов. Этого достаточно для рассмотрения главой государства.
Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации. В петиции говорится о необходимости отмены приказа Министерства обороны Украины, где значительно расширен список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учёт. Примечательно, что петицию подали 23 декабря, а необходимое количество голосов поддержки набралось всего за пять дней.
Как уже сообщал Лайф, ранее Минобороны Незалежной утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт. Список состоит из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключения и для беременных и женщин с малолетними детьми, их тоже поставят на воинский учёт. Точное число военнообязанных украинок станет известно в следующем году.
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