Петиция за отмену воинского учёта для украинок набрала голоса для рассмотрения Зеленским

Электронная петиция об отмене нового приказа об обязательном воинском учёте для украинских женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, набрала 25 085 голосов. Этого достаточно для рассмотрения главой государства.

Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации. В петиции говорится о необходимости отмены приказа Министерства обороны Украины, где значительно расширен список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учёт. Примечательно, что петицию подали 23 декабря, а необходимое количество голосов поддержки набралось всего за пять дней.