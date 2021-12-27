Жителя Ленобласти задержали за убийство жены в Финляндии в 2013 году

В Гатчине Ленинградской области задержали мужчину за убийство жены, которое он совершил восемь лет назад в Финляндии. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, история началась в 2013 году, когда обвиняемый находился в финском городе Коувола у своей супруги. Тогда на почве развода у них случился конфликт и мужчина несколько раз ударил её тяжёлой гантелей, вследствие чего она скончалась. После этого он на машине вывез тело убитой и скинул в реку. Как уточняется, оно до сих пор не обнаружено. Дело было возбуждено в ноябре 2015 года, но с места расследование не двигалось. В декабре 2021 года оно возобновлено производством. В результате следователи вышли на след подозреваемого — вдовца.

По данным телеграм-канала Mash на Мойке, мужчина после расправы в 2013 году рассказал все подробности преступления своему другу. Он проходит по делу свидетелем, хотя тогда выдавать своего приятеля не стал. Сам обвиняемый в убийстве вину не признаёт. Известно, что он за эти годы успел снова жениться и сейчас находится в браке.

"Причастный к совершению преступления мужчина был задержан в Гатчинском районе Ленинградской области. Следственным органом ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СУ СКР.