Вратарь "Химок" Лантратов может перейти в ЦСКА или "Локомотив"

Вратарь подмосковных "Химок" Илья Лантратов уже зимой может стать игроком ЦСКА или столичного "Локомотива", пишет "Чемпионат".

По данным источника издания, активно ищет голкипера "Локомотив". Всё дело в серьёзном возрасте основного вратаря команды Гильерме, которому 36 лет. При этом, как сообщил "Спорт-Экспрессу" член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков, в клуб пока не поступало каких-либо предложений, да и отпускать своего вратаря команда не намерена.

"Когда предложения появятся, то будем рассматривать. За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырёх миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное", — заявил Терюшков.