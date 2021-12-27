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Вратарь "Химок" Лантратов может перейти в ЦСКА или "Локомотив"

При этом в клубе не намерены расставаться со своим основным голкипером.

27 декабря, 14:15

Фото © ФК "Химки"

Вратарь подмосковных "Химок" Илья Лантратов уже зимой может стать игроком ЦСКА или столичного "Локомотива", пишет "Чемпионат".

По данным источника издания, активно ищет голкипера "Локомотив". Всё дело в серьёзном возрасте основного вратаря команды Гильерме, которому 36 лет. При этом, как сообщил "Спорт-Экспрессу" член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков, в клуб пока не поступало каких-либо предложений, да и отпускать своего вратаря команда не намерена.

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"Когда предложения появятся, то будем рассматривать. За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырёх миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное", — заявил Терюшков.

Добавим, что в этом сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 18 матчах чемпионата России по футболу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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