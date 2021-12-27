По стопам Кокорина: Почему Дзюба оказался не нужен "Зениту" и где он будет играть теперь В ближайшее время может состояться самый громкий трансфер российского футбола последних лет, ведь в Петербурге, кажется, бывший капитан нашей сборной больше не нужен 27 декабря, 13:25 Фото © Анна Мейер / ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в самое ближайшее время может уехать из Петербурга в новом для себя направлении. Форвард, судя по всему, просто оказался не нужен своему нынешнему клубу. Это при всех его заслугах и достижениях, которых было очень даже немало. Разбираемся, почему "Зенит" захотел избавиться от Дзюбы и куда он теперь отправится.

Почему Дзюба не нужен "Зениту"?

Вернёмся буквально на семь месяцев назад. Дзюба в последнем туре РПЛ отправляет целую пачку голов в ворота "Тамбова", становится лучшим бомбардиром прошлого сезона и в истории РПЛ вообще и готовится покорить Евро-2020. Кажется, что между Дзюбой и "Зенитом" нечто большее, чем просто стандартные отношения, — словно любовь какая-то. Да, к нему по-разному относятся фанаты, но он по-прежнему самый обсуждаемый игрок и персона в клубе.

А дальше случается провал на Евро-2020 и постепенный уход Дзюбы на второй, а то и третий план. В нынешнем "Зените" экс-капитан сборной России — лишь запасной. Но, даже будучи в этом статусе, он является лучшим бомбардиром команды в РПЛ. У него за первую часть сезона 10 голов, тогда как у Сердара Азмуна и Клаудиньо — по семь.

Мириться с этой ролью Дзюба не собирается. Он раз за разом, не только голами, но и другими действиями напоминает о своей важности. К примеру, после гола в ворота "Динамо" в осеннем матче в Петербурге он оставил недвусмысленное послание, судя по всему, главному тренеру команды Сергею Семаку.

— Я, ***, здесь должен быть, ***, — сказал Дзюба сразу после гола.

Тогда-то и стало понятно, что в отношениях между Дзюбой, Семаком и вообще всем "Зенитом" случился некоторый разлад. 33-летний футболист был явно недоволен своим положением, а наставник делал ставку на других игроков. Теперь же "Чемпионат" пишет, что Семак и вовсе не хочет, чтобы клуб продлевал с нападающим контракт, который истекает летом 2022 года. Кстати, автоматически его может продлить один интересный момент: Дзюбе нужно провести на поле более 70% от общего игрового времени.

Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Как бы ни был хорош Дзюба, но он уже достаточно возрастной форвард. Ему 33 года, пик карьеры, судя по всему, остался позади. Сейчас в "Зените" зажигают Сердар Азмун, Клаудиньо и Малком. То и дело появляются новости об интересе питерцев к ещё нескольким нападающим. Дыма без огня не бывает. Однако в "Зените" пока опровергают все последние слухи о Дзюбе.

— Ещё раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу, — сказал гендиректор клуба Александр Медведев.

Важно отметить и тот факт, что нет-нет, а Дзюба попадает в различные скандалы. Последний связан с его заявлениями относительно сборной России. Туда он вроде и хочет вернуться, и даже с Карпиным примириться готов, но вот о его работе отзывается совсем нелестно. Да и на камбэк готов только при определённых условиях. Нужны ли сейчас такие игроки и национальной команде, и "Зениту" — вопрос спорный.

Где будет играть Дзюба?

Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Вариантов развития событий несколько. Первый (он обсуждается в последние дни) отправляет Дзюбу в "Рубин". Сам форвард всегда лестно отзывался о Леониде Слуцком и о возможной работе с ним. Сейчас для него смена одного видного тренера на другого наверняка будет полезным и важным шагом.

Да и "Рубину" с учётом его турнирного положения и явного кризиса Дзюба не будет лишним. Команде срочно нужно усиливаться и подниматься вверх в турнирной таблице.К тому же явного лидера у команды Леонида Слуцкого, как Кварацхелия в прошлом году, нет. Дзюба легко может взять на себя эту роль, причём не только на поле, но и в раздевалке. Пока, правда, всё это лишь инсайды.

Другой вариант развития событий более затяжной. Дзюба остаётся на полгода в Петербурге, но не получает нового контракта с "Зенитом". Тогда нападающий становится свободным агентом и отправляется в свободное плавание на поиски команды. Маловероятно, что он будет нужен кому-то за пределами России, а вот в самой РПЛ найдётся не так много клубов, готовых потянуть приличный оклад нападающего.

Третий вариант самый простой: Дзюба доигрывает сезон в Питере и получает новый контракт. Все, ну или не все, счастливы. Форвард продолжает выступать за "Зенит" и мечтать о возвращении в сборную, стартовый состав клуба и других былых атрибутах его карьеры. В принципе, все три варианта вполне реальны. Прояснится ситуация лишь после выхода "Зенита" из отпуска в начале января.

Для Артёма Дзюбы наступают непростые времена. Впрочем, подобные испытания раз за разом делали его только сильнее. Вспомните аренду в тульский "Арсенал" в 2018 году или же поездку в "Томь", когда он ещё был игроком "Спартака". Нет сомнений, что в нашем футболе Дзюба по-прежнему остаётся одним из самых видных и ярких игроков, а потому и о финале карьеры нападающего говорить ещё слишком рано.

Авторы Шамиль Гаджиев