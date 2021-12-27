СМИ назвали зарплату Дзюбы после возможного перехода в "Рубин"
Ранее стало известно, что форвард уже зимой может покинуть свой нынешний клуб, который не намерен продлевать контракт с ним.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
В случае перехода из "Зенита" в "Рубин" нападающий Артём Дзюба будет получать миллион евро в год без учёта бонусов. Об этом пишет Metaraitings.
При этом за переход казанцы не собираются платить более трёх миллионов евро и в ходе переговоров с "Зенитом" постараются максимально снизить цену трансфера.
Ранее Лайф сообщал, что нападающий Артём Дзюба может перейти в "Рубин" из "Зенита", который не намерен продлевать контракт с форвардом. Добавим, что действующее соглашение игрока с клубом завершится летом 2022 года.
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