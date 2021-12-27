СМИ назвали зарплату Дзюбы после возможного перехода в "Рубин"

В случае перехода из "Зенита" в "Рубин" нападающий Артём Дзюба будет получать миллион евро в год без учёта бонусов. Об этом пишет Metaraitings.

При этом за переход казанцы не собираются платить более трёх миллионов евро и в ходе переговоров с "Зенитом" постараются максимально снизить цену трансфера.