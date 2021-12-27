"Не нужно расстраиваться": Жамнов назвал причину поражения молодёжной сборной России по хоккею в игре со шведами
По его мнению, наставники команды смогут сделать правильные выводы уже к следующей игре.
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил, что молодёжная команда нашей страны проиграла первый матч МЧМ-2022 со Швецией из-за плохой дисциплины и частых удалений.
"Во вчерашнем матче наших ребят подвела дисциплина. Против соперника такого уровня нельзя удаляться так много. Сдерживать шведов при игре три на пять очень тяжело. Вчера они круто разыгрывали большинство. У наших ребят было слишком много лишних эмоций. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но ребятам не нужно расстраиваться", — заявил Жамнов.
По мнению специалиста, тренерский штаб молодёжной сборной сделает правильные выводы из вчерашнего поражения. Кроме того, Жамнов верит, что команда сумеет пробиться в плей-офф.
Ранее Лайф сообщал, что в первой встрече молодёжного чемпионата мира 2022 года в Канаде наша сборная уступила шведам со счётом 3:6.
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