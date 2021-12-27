Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в беседе со " Спорт-Экспрессом " заявил, что молодёжная команда нашей страны проиграла первый матч МЧМ-2022 со Швецией из-за плохой дисциплины и частых удалений.

"Во вчерашнем матче наших ребят подвела дисциплина. Против соперника такого уровня нельзя удаляться так много. Сдерживать шведов при игре три на пять очень тяжело. Вчера они круто разыгрывали большинство. У наших ребят было слишком много лишних эмоций. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но ребятам не нужно расстраиваться", — заявил Жамнов.