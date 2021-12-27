Футболиста, которого разыскивали 13 лет, задержали прямо во время матча

В Екатеринбурге прямо во время матча задержали футболиста, который был в розыске последние 13 лет, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Свердловской области.

Отметим, что в 2008 году ему вынесли приговор по статье "Разбой" и отправили за решётку на три года, однако на вынесение приговора он не явился, после чего был в розыске и 13 лет скрывался от сотрудников правоохранительных органов.