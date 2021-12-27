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Футболиста, которого разыскивали 13 лет, задержали прямо во время матча

Приговор ему вынесли ещё в 2008 году, однако тогда он не явился на его вынесение.

27 декабря, 13:37

В Екатеринбурге прямо во время матча задержали футболиста, который был в розыске последние 13 лет, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Свердловской области.

Задержание произошло в спорткомплексе "Калининец", где проходил любительский футбольный турнир. На место прибыли сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области при поддержке сотрудников отряда специального назначения "Россы".

Отметим, что в 2008 году ему вынесли приговор по статье "Разбой" и отправили за решётку на три года, однако на вынесение приговора он не явился, после чего был в розыске и 13 лет скрывался от сотрудников правоохранительных органов.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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