Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Бурятии и поговорил с ним по телефону

Путин исполнил мечту пятилетнего ребёнка из Бурятии и поздравил с Днём спасателя © LIFE

Президент России Владимир Путин позвонил пятилетнему Осору Аюшеву из Бурятии. В рамках новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" российский лидер исполнил мечту ребёнка и подарил ему возможность почувствовать себя пожарным.

"Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Я тебя обнимаю, крепко целую, всего тебе самого хорошего!" — сказал российский лидер.

В телефонном разговоре Путин также поздравил Осора с Днём спасателя и пожелал здоровья будущему герою. На что мальчик, умилив президента, ответил: "И ты будь здоров!" Ребёнок поделился с главой государства своими впечатлениями от экскурсии в пожарную часть в Улан-Удэ и рассказал, что он даже попробовал тушить пожар. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом Осор посмотрел праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.