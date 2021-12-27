Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Бурятии и поговорил с ним по телефону
Мальчик хочет в будущем стать пожарным, благодаря главе государства он смог попробовать себя в этом непростом деле.
Владимир Путин © LIFE
Путин исполнил мечту пятилетнего ребёнка из Бурятии и поздравил с Днём спасателя © LIFE
Президент России Владимир Путин позвонил пятилетнему Осору Аюшеву из Бурятии. В рамках новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" российский лидер исполнил мечту ребёнка и подарил ему возможность почувствовать себя пожарным.
"Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Я тебя обнимаю, крепко целую, всего тебе самого хорошего!" — сказал российский лидер.
В телефонном разговоре Путин также поздравил Осора с Днём спасателя и пожелал здоровья будущему герою. На что мальчик, умилив президента, ответил: "И ты будь здоров!" Ребёнок поделился с главой государства своими впечатлениями от экскурсии в пожарную часть в Улан-Удэ и рассказал, что он даже попробовал тушить пожар. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом Осор посмотрел праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.
Ранее в рамках новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" Путин воплотил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья. Девочка хотела побывать в Мариинском театре. После похода на спектакль президент поговорил со школьницей и пригласил её вместе с мамой в Москву на ледовое представление "Лебединое озеро".
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