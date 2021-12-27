Путин подарил квартиру 14-летнему мальчику из Подмосковья © LIFE

Президент России Владимир Путин сделал ещё один подарок 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер подарил ему и его маме квартиру.

Ранее Марк жил у знакомой многодетной семьи, места на всех не хватало. Узнав об этом, президент пообещал его маме решить эту проблему. Школьник поблагодарил Путина за такой щедрый подарок и сказал, что обязательно исполнит для него песню своего любимого поэта и исполнителя Владимира Высоцкого под названием "Высота".

"Я желаю тебе достижения больших высот и в музыке, и в жизни", — ответил мальчику президент.

Мама Марка, выросшая в детдоме, рассказала Лайфу, что теперь, когда у неё появилась собственная квартира, она тоже хочет кому-нибудь помочь. В скором времени она планирует расширить свою семью, удочерив новорождённую девочку.