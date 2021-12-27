Российский препарат "Авифавир" оказался эффективен против "дельты" и "омикрона"
Он способен полностью блокировать инфекцию благодаря воздействию на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов.
Препарат против коронавируса "Авифавир". Фото © ТАСС / © Владимир Смирнов
Российское лекарство от коронавируса "Авифавир" эффективно действует при заражении в том числе и такими опасными штаммами, как "дельта" и "омикрон". Об этом сообщил на своём сайте разработчик препарата — группа компаний "Химрар".
"Авифавир" воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причём сразу по трём взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию", — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре имени Гамалеи разрабатывается новый российский препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Он будет эффективен и против штамма "омикрон".
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