Российский препарат "Авифавир" оказался эффективен против "дельты" и "омикрона"

Российское лекарство от коронавируса "Авифавир" эффективно действует при заражении в том числе и такими опасными штаммами, как "дельта" и "омикрон". Об этом сообщил на своём сайте разработчик препарата — группа компаний "Химрар".

"Авифавир" воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причём сразу по трём взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию", — написано в сообщении.