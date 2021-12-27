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В Подмосковье школьник ударил ножом душившего его мать отца, а та сдала сына полиции

Женщина говорит, что ребёнок и раньше проявлял агрессию. По её словам, мальчик практически всё время проводит с телефоном и за компьютером.

27 декабря, 12:50
<p>Мальчик, ударивший родителя ножом, его 49-летний отец и 44-летняя мать. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/32515" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/shot_shot/32964" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мальчик, ударивший родителя ножом, его 49-летний отец и 44-летняя мать. Фото © Telegram / SHOT

В Коломне пятиклассник ударил своего отца ножом. Он решил заступиться за мать, которую душил супруг, однако та вызвала полицию, сообщает телеграм-канал SHOT.

Приехавшим на место происшествия сотрудникам женщина сообщила, что ребёнок и ранее проявлял агрессию и хватался за нож. Однако, по словам самого мальчика, он сделал это не просто так. Пятиклассник заявил, что в день происшествия 44-летняя мать разозлила уставшего супруга тем, что вернулась домой позже него и включила свет, несмотря на то что он уже спал. Как рассказал школьник, отец обезумел и в ходе ссоры начал душить жену. Именно в этот момент мальчик взял нож и ударил им 49-летнего мужчину. В итоге скорая забрала пострадавшего в больницу, известно, что повреждено лёгкое.

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Мать мальчика в свою очередь говорит, что из-за загруженного графика родителей подросток предоставлен самому себе и всё время проводит с телефоном или играет в стрелялки за компьютером. В связи с этим полицейские хотели проверить, не состоит ли школьник в "сомнительных группах", однако тот отказался называть им пароли.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Бурятии отец и сын расчленили тело женщины и спрятали в багажнике машины. В их квартире под ванной нашли топор и два ножа, с помощью которых, предположительно, они совершили убийство.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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