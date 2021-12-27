В Подмосковье школьник ударил ножом душившего его мать отца, а та сдала сына полиции

В Коломне пятиклассник ударил своего отца ножом. Он решил заступиться за мать, которую душил супруг, однако та вызвала полицию, сообщает телеграм-канал SHOT.

Приехавшим на место происшествия сотрудникам женщина сообщила, что ребёнок и ранее проявлял агрессию и хватался за нож. Однако, по словам самого мальчика, он сделал это не просто так. Пятиклассник заявил, что в день происшествия 44-летняя мать разозлила уставшего супруга тем, что вернулась домой позже него и включила свет, несмотря на то что он уже спал. Как рассказал школьник, отец обезумел и в ходе ссоры начал душить жену. Именно в этот момент мальчик взял нож и ударил им 49-летнего мужчину. В итоге скорая забрала пострадавшего в больницу, известно, что повреждено лёгкое.

Мать мальчика в свою очередь говорит, что из-за загруженного графика родителей подросток предоставлен самому себе и всё время проводит с телефоном или играет в стрелялки за компьютером. В связи с этим полицейские хотели проверить, не состоит ли школьник в "сомнительных группах", однако тот отказался называть им пароли.