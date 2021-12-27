Нарколог Казанцев назвал шесть продуктов, на которые может среагировать алкотестер

Нарколог Алексей Казанцев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что квас, безалкогольное пиво, кумыс, спиртосодержащие лекарства, конфеты с алкогольной начинкой, скисшие соки и другие напитки могут вызвать положительный результат при проверке на алкотестере.

Эксперт рекомендовал водителям непосредственно перед поездкой отказаться от употребления кваса, поскольку он покажет положительный результат, но только с первой продувки — через 20 минут тест уже будет отрицательный. Кроме того, автомобилистам лучше отказаться от спиртосодержащих препаратов вроде валокордина, валосердина или корвалола. В них содержится противосудорожный препарат фенобарбитал, который тоже запрещён при управлении машиной. А вот кисломолочные напитки не все вызывают реакцию алкотестера, но некоторые всё-таки подведут, рассказал Казанцев.

"Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определённых регионах. С тана, айрана и кефира проверяли опытным путём — не выявляется: чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон", — пояснил нарколог.

Спровоцировать положительный результат также может скисший сок или любой перебродивший напиток, безалкогольное пиво и сладости с алкогольной начинкой, например конфеты с коньяком, предупредил Алексей Казанцев.

Примечательно, что ложноположительная реакция может возникнуть при сахарном диабете, однако она будет очень слабой. Допустимая погрешность алкотестеров в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха призвана исключить ложное срабатывание устройства. Эту погрешность стоит оставить, заключил эксперт.