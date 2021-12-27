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Аксёнов решил засудить Зеленского из-за его долгов по коммуналке в крымском пентхаусе

Как пояснил глава полуострова, несколько месяцев назад украинский лидер перестал оплачивать ЖКХ за квартиру в Ливадии.

27 декабря, 12:36
<p>Владимир Зеленский © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1469037166634450956/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZelenskyyUa</a></p>

Владимир Зеленский © Twitter / ZelenskyyUa

Власти Крыма собираются подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за долга политика по оплате коммунальных услуг за апартаменты с видом на Ливадийский дворец. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его (Зеленского. — Прим. Лайфа) как должника. В случае прибытия в Крым", — цитирует ТАСС Аксёнова.

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Как отметил глава Крыма, раньше Зеленский исправно оплачивал ЖКХ за пентхаус через посредников. Однако несколько месяцев назад деньги попросту перестали поступать на счёт.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о "безбашенных" поступках Зеленского. По словам министра, партнёры Киева боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который никому не нужен.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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