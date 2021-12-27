Аксёнов решил засудить Зеленского из-за его долгов по коммуналке в крымском пентхаусе
Как пояснил глава полуострова, несколько месяцев назад украинский лидер перестал оплачивать ЖКХ за квартиру в Ливадии.
Владимир Зеленский © Twitter / ZelenskyyUa
Власти Крыма собираются подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за долга политика по оплате коммунальных услуг за апартаменты с видом на Ливадийский дворец. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его (Зеленского. — Прим. Лайфа) как должника. В случае прибытия в Крым", — цитирует ТАСС Аксёнова.
Как отметил глава Крыма, раньше Зеленский исправно оплачивал ЖКХ за пентхаус через посредников. Однако несколько месяцев назад деньги попросту перестали поступать на счёт.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о "безбашенных" поступках Зеленского. По словам министра, партнёры Киева боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который никому не нужен.
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