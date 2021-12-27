Аксёнов решил засудить Зеленского из-за его долгов по коммуналке в крымском пентхаусе

Власти Крыма собираются подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за долга политика по оплате коммунальных услуг за апартаменты с видом на Ливадийский дворец. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его (Зеленского. — Прим. Лайфа) как должника. В случае прибытия в Крым", — цитирует ТАСС Аксёнова.

Как отметил глава Крыма, раньше Зеленский исправно оплачивал ЖКХ за пентхаус через посредников. Однако несколько месяцев назад деньги попросту перестали поступать на счёт.