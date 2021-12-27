В 2021 году москвичам выплатили более 1 млрд рублей долгов по зарплатам
В столичной прокуратуре напомнили, что любая задержка оплаты труда является нарушением закона и влечёт за собой ответственность.
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За 2021 год в прокуратуру обратилось более трёх тысяч сотрудников с заявлением о том, что работодатели не выплатили им зарплату. После вмешательства прокуроров столичные предприятия вернули долги своим работникам, в общей сложности сумма выплат составила более миллиарда рублей.
"В настоящее время ещё сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше", — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова "Вечерней Москве".
Она напомнила, что любая задержка заработной платы является нарушением закона, которое влечёт административную или уголовную ответственность.
Ранее был составлен рейтинг российских компаний по уровню зарплат. В лидерах — четыре компании, специализирующиеся на добыче нефти и газа, две транспортные, по одной нефтехимической и золотодобывающей, а также две компании из сектора информационных технологий.
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