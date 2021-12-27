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В 2021 году москвичам выплатили более 1 млрд рублей долгов по зарплатам

В столичной прокуратуре напомнили, что любая задержка оплаты труда является нарушением закона и влечёт за собой ответственность.

27 декабря, 12:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За 2021 год в прокуратуру обратилось более трёх тысяч сотрудников с заявлением о том, что работодатели не выплатили им зарплату. После вмешательства прокуроров столичные предприятия вернули долги своим работникам, в общей сложности сумма выплат составила более миллиарда рублей.

"В настоящее время ещё сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше", — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова "Вечерней Москве".

Она напомнила, что любая задержка заработной платы является нарушением закона, которое влечёт административную или уголовную ответственность.

В Сбере рассказали, какие отрасли стали лидерами по росту зарплат в 2021 году

В Сбере рассказали, какие отрасли стали лидерами по росту зарплат в 2021 году

Ранее был составлен рейтинг российских компаний по уровню зарплат. В лидерах — четыре компании, специализирующиеся на добыче нефти и газа, две транспортные, по одной нефтехимической и золотодобывающей, а также две компании из сектора информационных технологий.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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