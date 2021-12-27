В 2021 году москвичам выплатили более 1 млрд рублей долгов по зарплатам

За 2021 год в прокуратуру обратилось более трёх тысяч сотрудников с заявлением о том, что работодатели не выплатили им зарплату. После вмешательства прокуроров столичные предприятия вернули долги своим работникам, в общей сложности сумма выплат составила более миллиарда рублей.

"В настоящее время ещё сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше", — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова "Вечерней Москве".

Она напомнила, что любая задержка заработной платы является нарушением закона, которое влечёт административную или уголовную ответственность.