Коллеги вспоминают актёра Сергея Бодрова в день его рождения и характеризуют как "простого и понятного" человека. Для всех он был родным, рассказала в разговоре с газетой "Петербургский дневник" актриса Светлана Письмиченко, сыгравшая в фильме "Брат".

"Витя Сухоруков его всё время поучал, говорил, как ему нужно играть, а Серёжа всё впитывал. Это ведь было только начало его актёрской карьеры. Мы только потом узнали, каким он был. А здесь совершенно открытый для диалога, для партнёрства человек, очень много кушал во время обеденного перерыва. Был большой во всех отношениях человек", — поделилась она воспоминаниями.

Актриса уверена, что в Бодрове жил "вирус творческого беспокойства". Именно он не давал покоя талантливому актёру и заставлял его реализовываться в новых ипостасях — режиссёрской и сценарной. А с создателем дилогии "Брат" Алексеем Балабановым, по словам Письмиченко, у них завязалась большая человеческая и творческая дружба.

"Мне, наверное, очень повезло. Точно так же, как всем остальным, потому что для меня он тоже был своим, своим и братом. Вот как это объяснить? Он для всех стал братом. Для меня, наверное, раньше, чем для других, потому что я познакомилась с ним раньше. Я его очень люблю, ценю, помню всегда и никогда не забуду", — рассказала актриса Дарья Юргенс, тоже работавшая с Бодровым на съёмочной площадке "Брата-2".

Напомним, первую эпизодическую роль актёр сыграл в фильме отца "Свобода — это рай", а первую главную — в "Кавказском пленнике". Популярность пришла к Бодрову после "Брата" и "Брата-2", в которых он также выступил как один из сценаристов. Актёр трагически погиб во время съёмок очередной киноленты в Кармадонском ущелье — с вершины горы сошёл ледник, накрыв собой всю съёмочную группу. Ему было всего 30 лет. Сегодня Бодров мог отметить своё 50-летие.