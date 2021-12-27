Россиянина Дудникова приговорили в Белоруссии к 11 годам тюрьмы
21-летний гражданин РФ обвиняется в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности.
Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. © Телеграм-канал "Sputnik Беларусь"
Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Гражданина РФ обвинили в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности республики.
По версии следствия, он администрировал запрещённый в Белоруссии телеграм-канал.
Напомним, Дудников был задержан в Минске 5 мая. В съёмной квартире парня провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой грозит до трёх лет тюрьмы. Молодому человеку вменяют озвучивание роликов для белорусской оппозиции. В июле стало известно, что он написал явку с повинной.
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