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Захарову поразили слова жены журналиста Гордона о Зеленском и Верке Сердючке

Представитель МИД РФ отметила, что те, кто сейчас "топит" президента Украины, пару лет назад "топили" за него.

27 декабря, 12:11
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова журналистки Алеси Бацман о том, что артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, мог стать президентом Украины. Жена ведущего Дмитрия Гордона отметила, что певец отказался, потому что "хочет сохранить себя", в отличие от Владимира Зеленского.

"Меня что поражает. Те, кто сейчас топит Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падёж частиц?" — написала Захарова в своём аккаунте в "Телеграме".

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Ранее жена журналиста Гордона рассказала, что Верка Сердючка могла стать президентом Украины. По её словам, разные политические элиты буквально уговаривали Андрея Данилко баллотироваться на пост главы государства.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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