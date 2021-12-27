Захарову поразили слова жены журналиста Гордона о Зеленском и Верке Сердючке
Представитель МИД РФ отметила, что те, кто сейчас "топит" президента Украины, пару лет назад "топили" за него.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова журналистки Алеси Бацман о том, что артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, мог стать президентом Украины. Жена ведущего Дмитрия Гордона отметила, что певец отказался, потому что "хочет сохранить себя", в отличие от Владимира Зеленского.
"Меня что поражает. Те, кто сейчас топит Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падёж частиц?" — написала Захарова в своём аккаунте в "Телеграме".
Ранее жена журналиста Гордона рассказала, что Верка Сердючка могла стать президентом Украины. По её словам, разные политические элиты буквально уговаривали Андрея Данилко баллотироваться на пост главы государства.
Комментариев: 0