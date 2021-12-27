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На Сахалине охотника начали искать после возвращения из леса его исхудавшей собаки

Со слов родственников, мужчина брал с собой приличный запас еды и рассчитывал быть дома уже в 20-х числах декабря.

27 декабря, 12:18
<p>Пропавший Андрей Михель © VK / <a href="https://vk.com/wall-93024407_18171" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инфо Сахалин</a></p>

Пропавший Андрей Михель © VK / Инфо Сахалин

На юге Сахалина организованы поиски пропавшего местного жителя, который вместе с собакой ушёл на охоту почти два месяца назад. Планировалось, что в конце декабря 50-летний Андрей Михель выйдет из леса, где свяжется с близкими. Но к людям вышла только лайка сахалинца — истощённая и голодная.

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, мужчина отправился на охоту в верховье реки Фирсовки Долинского района ещё 2 ноября. Со слов родственников, мужчина брал с собой приличный запас еды и рассчитывал быть дома уже в 20-х числах декабря. Однако в намеченный срок — 20 декабря — к удивлению родных домой вернулась только собака пропавшего. Лайку Андрей оставил привязанной у зимовья, она перегрызла брезентовый поводок.

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На данный момент в Долинский район отправилась группа поисково-спасательного отряда МЧС, чтобы оказать помощь местным правоохранителям и волонтёрам в поисках мужчины. Они планируют задействовать автомобили и снегоходы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Камбодже нашли россиянку, которая исчезла после свидания с иностранцем. Подробностей произошедшего пока нет, как и информации, при каких обстоятельствах её обнаружили.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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