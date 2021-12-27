На Сахалине охотника начали искать после возвращения из леса его исхудавшей собаки

На юге Сахалина организованы поиски пропавшего местного жителя, который вместе с собакой ушёл на охоту почти два месяца назад. Планировалось, что в конце декабря 50-летний Андрей Михель выйдет из леса, где свяжется с близкими. Но к людям вышла только лайка сахалинца — истощённая и голодная.

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, мужчина отправился на охоту в верховье реки Фирсовки Долинского района ещё 2 ноября. Со слов родственников, мужчина брал с собой приличный запас еды и рассчитывал быть дома уже в 20-х числах декабря. Однако в намеченный срок — 20 декабря — к удивлению родных домой вернулась только собака пропавшего. Лайку Андрей оставил привязанной у зимовья, она перегрызла брезентовый поводок.

На данный момент в Долинский район отправилась группа поисково-спасательного отряда МЧС, чтобы оказать помощь местным правоохранителям и волонтёрам в поисках мужчины. Они планируют задействовать автомобили и снегоходы.