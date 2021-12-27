Фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина дали от 5 до 20 лет тюрьмы. © SHOT

Мособлсуд вынес приговор фигурантам дела об убийстве 23-летнего бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Так, Сергей Ходжоян получил 20 лет колонии строгого режима, Гамлет Айрапетян — 18 лет, его брат Грант — 18 лет. Все они признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Об этом сообщает SHOT.

Сурену Маркосяну и Нареку Степаняну дали по пять лет колонии общего режима, Сааку Саакяну — пять с половиной лет. Их суд признал виновными только в хулиганстве.