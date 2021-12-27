ФАС раскрыла картельный сговор крупнейших поставщиков металлопроката

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что семь крупнейших российских поставщиков металлопроката были признаны виновными в заключении картельного сговора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания "Красо" признаны нарушившими закон о защите конкуренции", — сообщили в ФАС.

Там пояснили, что расследование было организовано на основании множества сообщений граждан и других организаций, которые обратили внимание на резкое повышение цен. Так, недобросовестные компании объединились и поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой примерно в 2,7 миллиарда рублей. Теперь юрлицам грозят оборотные штрафы, добавили в ФАС.