Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Удмуртии Ми-2 находятся в тяжёлом состоянии

Два человека находились на борту вертолёта Ми-2, который совершил жёсткую посадку в Удмуртии. По данным источника Лайфа, в результате ЧП никто не погиб.

Сообщение о посадке поступило в 14:15 мск от пилота воздушного судна. Вместе с ним на борту, по данным Лайфа, находился наблюдатель от компании, нефтепровод которой обследовался в ходе полёта. Инсайдер уточнил, что пилот и пассажир винтокрылой машины в тяжёлом состоянии, лежат недалеко от дороги, координаты спасателям передать не могут.