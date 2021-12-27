НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Удмуртии Ми-2 находятся в тяжёлом состоянии

Вместе с пилотом на борту воздушного судна был наблюдатель от компании, нефтепровод которой обследовался в ходе полёта.

27 декабря, 12:57

Вертолёт Ми-2. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Два человека находились на борту вертолёта Ми-2, который совершил жёсткую посадку в Удмуртии. По данным источника Лайфа, в результате ЧП никто не погиб.

Сообщение о посадке поступило в 14:15 мск от пилота воздушного судна. Вместе с ним на борту, по данным Лайфа, находился наблюдатель от компании, нефтепровод которой обследовался в ходе полёта. Инсайдер уточнил, что пилот и пассажир винтокрылой машины в тяжёлом состоянии, лежат недалеко от дороги, координаты спасателям передать не могут.

Напомним, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Чайковский, в 80 километрах от Ижевска.

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1