Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина назвал приговор убийцам сына заслуженным
Трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро — в хулиганстве.
Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб 1 июня 2019 года, назвал вынесенный его убийцам приговор "серьёзным и заслуженным наказанием". Он также заявил, что не планирует подавать гражданские иски и не ждёт слов раскаяния от убийц сына.
"Слова раскаяния мне от них не нужны. Я надеюсь, они понимают, что они сделали. Наверное, это их понимание для меня важно. А всё, что они скажут, мне совершенно безразлично", — пояснил он SHOT.
Напомним, Никита Белянкин погиб в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья 1 июня 2019 года. Он вступился за других избиваемых толпой людей и получил удар ножом в сердце. Были арестованы восемь участников конфликта, ещё двое, включая главного подозреваемого, объявлены в розыск. Сегодня суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ. Им дали от 5 до 20 лет тюрьмы.
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