НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина назвал приговор убийцам сына заслуженным

Трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро — в хулиганстве.

27 декабря, 13:21

Отец убитого Никиты Белянкина прокомментировал приговор © SHOT

Отец убитого Никиты Белянкина прокомментировал приговор © SHOT

Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб 1 июня 2019 года, назвал вынесенный его убийцам приговор "серьёзным и заслуженным наказанием". Он также заявил, что не планирует подавать гражданские иски и не ждёт слов раскаяния от убийц сына.

"Слова раскаяния мне от них не нужны. Я надеюсь, они понимают, что они сделали. Наверное, это их понимание для меня важно. А всё, что они скажут, мне совершенно безразлично", — пояснил он SHOT.

В Красногорске открыли мемориальную доску убитому спецназовцу ГРУ — видео

В Красногорске открыли мемориальную доску убитому спецназовцу ГРУ — видео

Напомним, Никита Белянкин погиб в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья 1 июня 2019 года. Он вступился за других избиваемых толпой людей и получил удар ножом в сердце. Были арестованы восемь участников конфликта, ещё двое, включая главного подозреваемого, объявлены в розыск. Сегодня суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ. Им дали от 5 до 20 лет тюрьмы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1