Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина назвал приговор убийцам сына заслуженным

Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб 1 июня 2019 года, назвал вынесенный его убийцам приговор "серьёзным и заслуженным наказанием". Он также заявил, что не планирует подавать гражданские иски и не ждёт слов раскаяния от убийц сына.

"Слова раскаяния мне от них не нужны. Я надеюсь, они понимают, что они сделали. Наверное, это их понимание для меня важно. А всё, что они скажут, мне совершенно безразлично", — пояснил он SHOT.