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"Газпром" сообщил о рекордно низких запасах газа в подземных хранилищах Украины

В компании пояснили, что сейчас объём топлива в резервуарах на 9,9 млрд кубометров меньше показателя прошлого года.

27 декабря, 13:11
<p>© Pexels</p>

© Pexels

"Газпром" зафиксировал вхождение Украины в зону минимальных в истории показателей запаса газа в подземных хранилищах. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" уже седьмой день не бронирует мощности трубопровода Ямал – Европа на польском участке магистрали в связи с отсутствием востребованности предложения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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