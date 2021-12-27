"Газпром" сообщил о рекордно низких запасах газа в подземных хранилищах Украины

"Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", — говорится в сообщении.