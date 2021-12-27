Пожарные потушили горевший на Киевском шоссе бензовоз
По предварительным данным, пострадавших нет. Движение в обе стороны возобновлено.
Цистерну с газом у бензовоза, который вспыхнул на 34-м километре Киевского шоссе в Новой Москве, наконец-то потушили, взрыва удалось избежать, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Сотрудники МЧС во время тушения применяли бронещиты и аэродромный пожарный автомобиль. Движение в обе стороны было перекрыто, но на данный момент его уже открыли. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее Лайф писал, что к полыхающему на Киевском шоссе бензовозу выехал пожарный бронещит. Движение в обе стороны перекрыто, попытки охладить резервуар не увенчались успехом.
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