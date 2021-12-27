Пожарные потушили горевший на Киевском шоссе бензовоз

На Киевском шоссе в Москве потушили бензовоз. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Цистерну с газом у бензовоза, который вспыхнул на 34-м километре Киевского шоссе в Новой Москве, наконец-то потушили, взрыва удалось избежать, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Сотрудники МЧС во время тушения применяли бронещиты и аэродромный пожарный автомобиль. Движение в обе стороны было перекрыто, но на данный момент его уже открыли. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.