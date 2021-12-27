Опубликован проект новой Конституции Белоруссии

В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию республики для всенародного обсуждения. Документ появился на сайте Национального правового интернет-портала республики.

"Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации", — сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко.

Отметим, что новый документ, в частности, предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Также документом исключается возможность военной агрессии с территории Белоруссии.