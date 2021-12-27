Опубликован проект новой Конституции Белоруссии
Документ, в частности, предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Также предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.
В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию республики для всенародного обсуждения. Документ появился на сайте Национального правового интернет-портала республики.
"Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации", — сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко.
Отметим, что новый документ, в частности, предусматривает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Также документом исключается возможность военной агрессии с территории Белоруссии.
Напомним, что Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона на Всебелорусском народном собрании. В ноябре этого года политику представили доработанный проект новой конституции. Он сообщал, что референдум предполагается провести в феврале, если "не начнётся война".
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