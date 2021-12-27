Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Красноярском крае
Рассматривается несколько версий произошедшего. Мужчина мог сначала убить женщину и детей, после чего свести счёты с жизнью.
Квартира в Канске, в которой были найдены тела четверых погибших. Фото © Следственный комитет РФ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства четырёх человек в Красноярском крае. Он поручил и.о. руководителя регионального ГСУ СК установить все причины трагедии, а также доложить об уже проведённых действиях.
"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 26 декабря глава семейства пришёл в квартиру жены, с которой разводился, чтобы навестить детей. А уже на следующее утро тела всех обнаружила мать погибшей. Рассматривается несколько версий произошедшего.
Напомним, что трагедия произошла в Канске. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга.
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