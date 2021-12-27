Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Красноярском крае

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства четырёх человек в Красноярском крае. Он поручил и.о. руководителя регионального ГСУ СК установить все причины трагедии, а также доложить об уже проведённых действиях.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 26 декабря глава семейства пришёл в квартиру жены, с которой разводился, чтобы навестить детей. А уже на следующее утро тела всех обнаружила мать погибшей. Рассматривается несколько версий произошедшего.