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Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Красноярском крае

Рассматривается несколько версий произошедшего. Мужчина мог сначала убить женщину и детей, после чего свести счёты с жизнью.

27 декабря, 13:04
<p>Квартира в Канске, в которой были найдены тела четверых погибших. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1642888/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ </a></p>

Квартира в Канске, в которой были найдены тела четверых погибших. Фото © Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства четырёх человек в Красноярском крае. Он поручил и.о. руководителя регионального ГСУ СК установить все причины трагедии, а также доложить об уже проведённых действиях.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении ведомства.

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По версии следствия, 26 декабря глава семейства пришёл в квартиру жены, с которой разводился, чтобы навестить детей. А уже на следующее утро тела всех обнаружила мать погибшей. Рассматривается несколько версий произошедшего.

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Напомним, что трагедия произошла в Канске. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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