Путин выразил озабоченность из-за обстановки на таджикско-афганской границе

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что обстановка на афганско-таджикистанской границе вызывает тревогу и озабоченность. Переговоры глав государств проходят в Санкт-Петербурге.

"Сейчас ситуация на границе с Афганистаном — я знаю, мы с вами в контакте постоянном находимся — вызывает известную тревогу, озабоченность. И это объективное обстоятельство, и я разделяю эту озабоченность", — отметил глава государства.

В связи с этим Путин подчеркнул, что военная база РФ в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности во всём регионе. Он также поприветствовал, что власти республики постоянно находятся в контакте с российскими военными.