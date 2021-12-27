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Путин выразил озабоченность из-за обстановки на таджикско-афганской границе

В связи с этим он подчеркнул, что российская военная база в республике является одним из значимых элементов безопасности в регионе.

27 декабря, 13:10

Владимир Путин. © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что обстановка на афганско-таджикистанской границе вызывает тревогу и озабоченность. Переговоры глав государств проходят в Санкт-Петербурге.

"Сейчас ситуация на границе с Афганистаном — я знаю, мы с вами в контакте постоянном находимся — вызывает известную тревогу, озабоченность. И это объективное обстоятельство, и я разделяю эту озабоченность", — отметил глава государства.

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В связи с этим Путин подчеркнул, что военная база РФ в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности во всём регионе. Он также поприветствовал, что власти республики постоянно находятся в контакте с российскими военными.

Ранее Лайф писал, что Путин предупредил об угрозе голода в Афганистане и призвал оказать народу страны помощь. Вместе с тем глава государства отметил готовность Москвы тоже сделать всё, что в её силах.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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