"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ

"Газпром" вывел cуточный отбор голубого топлива из российских хранилищ на максимальный за пять лет уровень. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1656 млн кубических метров в сутки", — отмечается в сообщении.

Как уточняется, с 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основной причиной тому стали аномально низкие температуры в регионах действия Единой системы газоснабжения России.