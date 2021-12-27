"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ
Основной причиной тому стали аномально низкие температуры в регионах действия Единой системы газоснабжения России.
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"Газпром" вывел cуточный отбор голубого топлива из российских хранилищ на максимальный за пять лет уровень. Об этом говорится в сообщении холдинга.
"Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1656 млн кубических метров в сутки", — отмечается в сообщении.
Как уточняется, с 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основной причиной тому стали аномально низкие температуры в регионах действия Единой системы газоснабжения России.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" уже неделю не возобновляет поставки по трубопроводу Ямал – Европа. В ходе аукциона российской компании предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров для транзита топлива через Польшу.
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