НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром" вышел на максимальный за 5 лет уровень суточного отбора топлива из хранилищ

Основной причиной тому стали аномально низкие температуры в регионах действия Единой системы газоснабжения России.

27 декабря, 13:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Газпром" вывел cуточный отбор голубого топлива из российских хранилищ на максимальный за пять лет уровень. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1656 млн кубических метров в сутки", — отмечается в сообщении.

"Газпром" снова не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа

"Газпром" снова не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа

Как уточняется, с 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основной причиной тому стали аномально низкие температуры в регионах действия Единой системы газоснабжения России.

Ранее Лайф писал, что "Газпром" уже неделю не возобновляет поставки по трубопроводу Ямал – Европа. В ходе аукциона российской компании предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров для транзита топлива через Польшу.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1