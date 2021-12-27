Сибирская рыба, лыжи и брызги шампанского: Депутаты, министры и Шнуров рассказали Лайфу, как встретят Новый год
В Госдуме и Кабмине готовятся встретить праздники по-семейному, выяснил Лайф. Пандемия и закрытые границы перенесли встречу Нового года под крышу родного дома, где соберутся друзья и самые близкие.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, как и большинство россиян, встретит 2022 год в кругу родных и друзей. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. Будут, по его словам, и другие атрибуты праздника.
Денис Мантуров о встрече Нового года © LIFE
"А как без шампанского Новый год? И салат оливье тоже будет", — с улыбкой добавил министр.
Очень традиционным будет Новый год и в семье спикера Госдумы Вячеслава Володина. За столом соберётся вся большая семья, вкусы у всех разные, но в праздничном меню угодить постараются всем.
Новогодние планы Вячеслава Володина © LIFE
"У меня одни вкусы, у маленьких — другие, поэтому не надо никого ущемлять", — сказал Володин Лайфу.
А вот на столе у министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова будет сибирская рыба, в его семье это считается традиционным новогодним угощением.
Как отметит Новый год министр Фальков © LIFE
"Встречать буду, как обычно, с семьёй", — поделился министр.
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в новогодние праздники планирует уделить время спорту. Из-за коронавируса сейчас особенно никуда не поедешь, даже в Сочи, поэтому выручает Подмосковье. Его январские праздники — это лыжи, семья, ну и новогодний стол, конечно. А вот что именно будет на столе, Александр Дмитриевич не знает.
Александр Жуков делится планами на январские праздники © LIFE
"Для меня это сюрприз", — признался он.
А вот для кого и праздник — не праздник, так это для известного исполнителя и автора песен, члена Общественного совета при Комитете Государственной думы по культуре Сергея Шнурова. Отмечать он не будет ни Новый год, ни Рождество.
Сергей Шнуров о том, почему не отмечает Новый год © LIFE
"Я не люблю общественные праздники. Я люблю отдыхать, когда народ работает", — заявил он Лайфу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где глава государства встретит Новый год. По его словам, Владимир Путин традиционно будет праздновать в компании родных и близких. При этом представитель Кремля отметил, что рождественская неделя у Путина пройдёт в частично рабочем режиме. По словам Пескова, глава государства редко проводит это время полностью "как новогодние праздники".
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