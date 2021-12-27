Сибирская рыба, лыжи и брызги шампанского: Депутаты, министры и Шнуров рассказали Лайфу, как встретят Новый год

В Госдуме и Кабмине готовятся встретить праздники по-семейному, выяснил Лайф. Пандемия и закрытые границы перенесли встречу Нового года под крышу родного дома, где соберутся друзья и самые близкие.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, как и большинство россиян, встретит 2022 год в кругу родных и друзей. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. Будут, по его словам, и другие атрибуты праздника.

Денис Мантуров о встрече Нового года © LIFE

"А как без шампанского Новый год? И салат оливье тоже будет", — с улыбкой добавил министр.

Очень традиционным будет Новый год и в семье спикера Госдумы Вячеслава Володина. За столом соберётся вся большая семья, вкусы у всех разные, но в праздничном меню угодить постараются всем.

Новогодние планы Вячеслава Володина © LIFE

"У меня одни вкусы, у маленьких — другие, поэтому не надо никого ущемлять", — сказал Володин Лайфу.

А вот на столе у министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова будет сибирская рыба, в его семье это считается традиционным новогодним угощением.

Как отметит Новый год министр Фальков © LIFE

"Встречать буду, как обычно, с семьёй", — поделился министр.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в новогодние праздники планирует уделить время спорту. Из-за коронавируса сейчас особенно никуда не поедешь, даже в Сочи, поэтому выручает Подмосковье. Его январские праздники — это лыжи, семья, ну и новогодний стол, конечно. А вот что именно будет на столе, Александр Дмитриевич не знает.

Александр Жуков делится планами на январские праздники © LIFE

"Для меня это сюрприз", — признался он.

А вот для кого и праздник — не праздник, так это для известного исполнителя и автора песен, члена Общественного совета при Комитете Государственной думы по культуре Сергея Шнурова. Отмечать он не будет ни Новый год, ни Рождество.

Сергей Шнуров о том, почему не отмечает Новый год © LIFE

"Я не люблю общественные праздники. Я люблю отдыхать, когда народ работает", — заявил он Лайфу.