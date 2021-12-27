Победивший в шоу "Суперстар" Шура раскрыл, какой номер стал для него самым любимым
В беседе с Лайфом певец признался, что шёл на проект, совершенно не рассчитывая дойти до финала.
Певец Шура. © Instagram / shuramedvedev
Одержавший победу во втором сезоне шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ певец Шура (Александр Медведев) рассказал, какой номер стал самым любимым на проекте.
"На самом первом месте для меня — это номер "Опять метель", который звучал в финале. Потом уже идут "Транзитный пассажир" и "Белый снег", — отметил музыкант в беседе с Лайфом.
Шура признался, что победа в конкурсе стала для него полнейшей неожиданностью. По его словам, он шёл на проект, совершенно не рассчитывая, что вообще сможет дойти до финала.
"Моя главная задача была — как можно дольше продержаться на проекте. Мы к победе вообще не шли", — пояснил исполнитель.
Как уже сообщал Лайф, Шура победил в шоу "Суперстар", растрогав жюри песней Пугачёвой. Первое место с музыкантом разделил Виктор Салтыков. Исполнителю Аврааму Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом, до их результата не хватило одного балла.
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