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Победивший в шоу "Суперстар" Шура раскрыл, какой номер стал для него самым любимым

В беседе с Лайфом певец признался, что шёл на проект, совершенно не рассчитывая дойти до финала.

27 декабря, 13:34
<p>Певец Шура. © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXbA02xIV9G/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shuramedvedev</a></p>

Певец Шура. © Instagram / shuramedvedev

Одержавший победу во втором сезоне шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ певец Шура (Александр Медведев) рассказал, какой номер стал самым любимым на проекте.

"На самом первом месте для меня — это номер "Опять метель", который звучал в финале. Потом уже идут "Транзитный пассажир" и "Белый снег", — отметил музыкант в беседе с Лайфом.

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Шура признался, что победа в конкурсе стала для него полнейшей неожиданностью. По его словам, он шёл на проект, совершенно не рассчитывая, что вообще сможет дойти до финала.

"Моя главная задача была — как можно дольше продержаться на проекте. Мы к победе вообще не шли", — пояснил исполнитель.

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Как уже сообщал Лайф, Шура победил в шоу "Суперстар", растрогав жюри песней Пугачёвой. Первое место с музыкантом разделил Виктор Салтыков. Исполнителю Аврааму Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом, до их результата не хватило одного балла.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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