Победивший в шоу "Суперстар" Шура раскрыл, какой номер стал для него самым любимым

Одержавший победу во втором сезоне шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ певец Шура (Александр Медведев) рассказал, какой номер стал самым любимым на проекте.

"На самом первом месте для меня — это номер "Опять метель", который звучал в финале. Потом уже идут "Транзитный пассажир" и "Белый снег", — отметил музыкант в беседе с Лайфом.

Шура признался, что победа в конкурсе стала для него полнейшей неожиданностью. По его словам, он шёл на проект, совершенно не рассчитывая, что вообще сможет дойти до финала.

"Моя главная задача была — как можно дольше продержаться на проекте. Мы к победе вообще не шли", — пояснил исполнитель.