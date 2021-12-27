На Урале многодетная мать получила год условно за пиратскую версию 1С

В Первоуральске суд приговорил Людмилу Исламову к одному году условного срока за использование пиратского софта 1С, пишет E1.ru. Многодетной матери грозил срок до шести лет тюремного заключения. Наказание смягчили, потому как сами представители фирмы 1С претензии выдвигать не стали. К тому же у Исламовой четверо детей.

Женщина намерена обжаловать приговор. Она уверяет, что давно не занимается бизнесом, а числится лишь как учредитель. Делами заправлял её муж. Напомним, в прошлом году на семи компьютерах в офисе Исламовой в Первоуральске полиция нашла пиратскую версию программы 1С.