На Урале многодетная мать получила год условно за пиратскую версию 1С
Женщина с приговором не согласна и намерена обжаловать его, добиваясь своего полного оправдания.
Людмила Исламова © E1.ru
В Первоуральске суд приговорил Людмилу Исламову к одному году условного срока за использование пиратского софта 1С, пишет E1.ru. Многодетной матери грозил срок до шести лет тюремного заключения. Наказание смягчили, потому как сами представители фирмы 1С претензии выдвигать не стали. К тому же у Исламовой четверо детей.
Женщина намерена обжаловать приговор. Она уверяет, что давно не занимается бизнесом, а числится лишь как учредитель. Делами заправлял её муж. Напомним, в прошлом году на семи компьютерах в офисе Исламовой в Первоуральске полиция нашла пиратскую версию программы 1С.
Ранее Лайф писал, что на Алтае вынесли приговор экс-директору и воспитателям детсада, где издевались над детьми. Преступления вскрылись случайно, когда один из родителей пришёл в учреждение во внеурочное время. Детей били и запирали в тёмном помещении в качестве наказания.
Комментариев: 0