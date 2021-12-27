Онищенко разрешил привитым от ковида целоваться на Новый год друг с другом

Доктор медицинских наук, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко разрешил вакцинированным от коронавируса на Новый год петь, плясать и целоваться с другими привитыми.

"Если вы вакцинировались и у вас высокий уровень иммунного ответа, то, в принципе, можно почти без ограничений обойтись: гулять, общаться, петь и даже плясать. Главное — не забывать при этом соблюдать правила безопасности: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки. А если вы не привились, то соблюдайте правила изоляции, встречайтесь в очень узком кругу со своими близкими, а лучше сделать это дистанционно", — заявил Онищенко в беседе с kp.ru.

По словам врача, его беспокоит то, что к 31 декабря в стране не создали необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду. Он уверен, что нужно привить нашему населению ответственность за собственное здоровье, а властям — обобщить опыт борьбы с пандемией, реформировать систему здравоохранения и медицинского образования и сделать более устойчивой отечественную фармацевтическую промышленность, чтобы не зависеть от импорта.

"Привейтесь — и, пожалуйста, целуйтесь на здоровье. С другими привитыми", — заключил Геннадий Онищенко.