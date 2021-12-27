Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Переговоры КВС рухнувшего Ми-2 со спасателями. © Telegram / SHOT

Появилась аудиозапись переговоров КВС вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Удмуртии, со спасателями. В беседе с сотрудниками МЧС пилот смог сказать всего одно слово. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Холодно", — несколько раз повторил лётчик. Это всё, что он смог сказать.