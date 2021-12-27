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Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово

Сейчас лётчика и его пассажира ищут, однако ситуация осложняется тёмным временем суток и отсутствием точных координат.

27 декабря, 13:56

© Telegram / SHOT

Переговоры КВС рухнувшего Ми-2 со спасателями. © Telegram / SHOT

Появилась аудиозапись переговоров КВС вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Удмуртии, со спасателями. В беседе с сотрудниками МЧС пилот смог сказать всего одно слово. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Холодно", несколько раз повторил лётчик. Это всё, что он смог сказать.

Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

Как сообщал Лайф, вертолёт потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас спасатели занимаются их поисками.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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