Появилось аудио переговоров с пилотом упавшего в Удмуртии Ми-2, и там всего одно слово
Сейчас лётчика и его пассажира ищут, однако ситуация осложняется тёмным временем суток и отсутствием точных координат.
© Telegram / SHOT
Переговоры КВС рухнувшего Ми-2 со спасателями. © Telegram / SHOT
Появилась аудиозапись переговоров КВС вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Удмуртии, со спасателями. В беседе с сотрудниками МЧС пилот смог сказать всего одно слово. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Холодно", — несколько раз повторил лётчик. Это всё, что он смог сказать.
Как сообщал Лайф, вертолёт потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас спасатели занимаются их поисками.
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