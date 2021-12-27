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Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Как отметили в "Роскосмосе", пуск стал 14-м с этого космодрома в 2021 году.

27 декабря, 13:42

© VK / "Роскосмос"

Пуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb. © VK / "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска вёл "Роскосмос".

"Контакт подъёма, полёт ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что спутники OneWeb будут поочерёдно отделяться на протяжении трёх с половиной часов. Этот пуск стал 24-м российских космических ракет и 14-м — с Байконура в 2021 году, добавили в "Роскосмосе".

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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