Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Как отметили в "Роскосмосе", пуск стал 14-м с этого космодрома в 2021 году.
© VK / "Роскосмос"
Пуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb. © VK / "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска вёл "Роскосмос".
"Контакт подъёма, полёт ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что спутники OneWeb будут поочерёдно отделяться на протяжении трёх с половиной часов. Этот пуск стал 24-м российских космических ракет и 14-м — с Байконура в 2021 году, добавили в "Роскосмосе".
Ранее Лайф писал, что с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом на борту, который заменит знаменитую космическую обсерваторию Hubble.
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