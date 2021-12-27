В Бердянске два депутата устроили драку из-за конфликта на дороге

В Бердянске Запорожской области два депутата городского и районного советов от разных партий устроили драку из-за конфликта на дороге. Как сообщила пресс-служба региональной полиции, в итоге одному из парламентариев даже потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 25 декабря, неподалёку от торгового центра на улице Волонтёров. По данным правоохранителей, один из народных избранников был за рулём одного авто, а второй — пассажиром другого.

"В ходе конфликта мужчина 1975 года рождения нанёс несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге", — отметили в ведомстве.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное нанесение лёгких телесных повреждений". Сейчас проводится досудебное расследование. Личности участников конфликта не раскрываются.