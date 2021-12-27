В Бердянске два депутата устроили драку из-за конфликта на дороге
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Личности народных избранников, участвующих в потасовке, не раскрываются.
© Twitter / Поліція Запоріжжя
В Бердянске Запорожской области два депутата городского и районного советов от разных партий устроили драку из-за конфликта на дороге. Как сообщила пресс-служба региональной полиции, в итоге одному из парламентариев даже потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошёл в минувшую субботу, 25 декабря, неподалёку от торгового центра на улице Волонтёров. По данным правоохранителей, один из народных избранников был за рулём одного авто, а второй — пассажиром другого.
"В ходе конфликта мужчина 1975 года рождения нанёс несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге", — отметили в ведомстве.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное нанесение лёгких телесных повреждений". Сейчас проводится досудебное расследование. Личности участников конфликта не раскрываются.
Ранее Лайф писал, что двое полицейских подрались прямо в отделении, не поделив даты отпусков. Один из них после этого бросил на стол удостоверение и значок, написал рапорт об увольнении и с тех пор не выходит на связь.
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