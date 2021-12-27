Основатель Gulagu.net сообщил о наличии данных, что Тесака "унизили" в колонии

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники получили информацию о том, что Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, "унизили" в тюрьме.

По его словам, речь идёт об издевательствах в красноярских учреждениях УФСИН. Правозащитник отметил, что Тесак этапом ехал назад в Новосибирск уже якобы в массе "опущенных", у которых на зоне самый низкий социальный статус. Когда именно это произошло, не уточняется.

"Информация очень важная, и мы уточняем, собираем пока информацию, отсматриваем архивы, документы. Пока я не могу дать очевидного ответа: ни да, ни нет (были ли "унижения" на самом деле. — Прим. Лайфа)", — цитирует Газета.ru Осечкина.