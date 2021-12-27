Основатель Gulagu.net сообщил о наличии данных, что Тесака "унизили" в колонии
По словам правозащитника, из Красноярска в Новосибирск националист уже мог ехать в массе заключённых с самым низким статусом.
Максим Марцинкевич, более известный как Тесак. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники получили информацию о том, что Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, "унизили" в тюрьме.
По его словам, речь идёт об издевательствах в красноярских учреждениях УФСИН. Правозащитник отметил, что Тесак этапом ехал назад в Новосибирск уже якобы в массе "опущенных", у которых на зоне самый низкий социальный статус. Когда именно это произошло, не уточняется.
"Информация очень важная, и мы уточняем, собираем пока информацию, отсматриваем архивы, документы. Пока я не могу дать очевидного ответа: ни да, ни нет (были ли "унижения" на самом деле. — Прим. Лайфа)", — цитирует Газета.ru Осечкина.
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Ранее Лайф сообщал, что СК посмертно предъявил обвинения Марцинкевичу. Не исключено, что уголовные дела будет рассматривать суд присяжных, отметил адвокат Алексей Михальчик.
Напомним, что Тесака нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО Челябинска. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Однако Лайф уже писал, что результаты независимой экспертизы расходятся с заключением органов. По мнению специалиста, заключённый не мог нанести себе такие серьёзные раны.
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