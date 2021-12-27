Юрист Уваров объяснил, за что девятилетнюю студентку-вундеркинда могут отчислить из МГУ

Судьбу девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой сегодня обсуждают на государственном уровне. В Совете по правам человека призывают прекратить эксперимент над ребёнком и прекратить её обучение в вузе, однако родители выступают против такой идеи. Как рассказал в беседе с "Москвой 24" член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, Алису может отчислить сам университет, однако для этого должны быть законные основания, такие как, например, неуспеваемость.



"Сам факт неуспеваемости должен быть. В ином случае родители ребёнка смогут оспорить отчисление через суд", — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что после резонансной истории законодатели могли бы внести поправки в ФЗ "Об образовании", ограничив возраст поступления в вуз, но наверняка далеко не все парламентарии поддержат законопроект.

"Как компромиссный вариант можно было бы указать минимальный возрастной порог для поступления, при наступлении которого сам вуз может принять решение, брать или не брать студента на обучение", — отметил Уваров.