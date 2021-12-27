Появилось видео беседы пятилетнего Осора из Бурятии с Путиным после исполнения его мечты

В распоряжении Лайфа оказалось видео разговора пятилетнего мальчика из Бурятии Осора Аюшеева с президентом России Владимиром Путиным, который в рамках новогодней акции "Ёлка желаний" исполнил мечту ребёнка и подарил ему экскурсию по пожарной части в Улан-Удэ.

Российский лидер позвонил Осору, когда вся семья мальчика собралась за праздничным столом. Ребёнок, мечтающий стать спасателем, даже во время разговора с президентом продолжал играть с пожарной машиной из конструктора. Он рассказал Путину, что ему очень понравилась экскурсия, поздравил главу государства с Новым годом и пожелал здоровья.