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Появилось видео беседы пятилетнего Осора из Бурятии с Путиным после исполнения его мечты

Ребёнок, мечтающий стать спасателем, даже во время разговора с главой государства продолжал собирать из конструктора пожарную машину.

27 декабря, 14:35

Осор Аюшеев © LIFE

Пятилетний мальчик из Бурятии поговорил с Путиным, исполнившим его новогоднее желание © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео разговора пятилетнего мальчика из Бурятии Осора Аюшеева с президентом России Владимиром Путиным, который в рамках новогодней акции "Ёлка желаний" исполнил мечту ребёнка и подарил ему экскурсию по пожарной части в Улан-Удэ.

Российский лидер позвонил Осору, когда вся семья мальчика собралась за праздничным столом. Ребёнок, мечтающий стать спасателем, даже во время разговора с президентом продолжал играть с пожарной машиной из конструктора. Он рассказал Путину, что ему очень понравилась экскурсия, поздравил главу государства с Новым годом и пожелал здоровья.

Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Бурятии и поговорил с ним по телефону

Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Бурятии и поговорил с ним по телефону

А ранее в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" Путин исполнил мечту 14-летнего мальчика из Подмосковья. Сначала он подарил ребёнку гитару, а затем и квартиру, чтобы у подростка было место для занятий музыкой.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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