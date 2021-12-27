В центре Москвы мужчина разбился насмерть, выпав из окна

На Тверском бульваре в Москве мужчина выпал из окна. © LIFE

В Москве на Тверском бульваре мужчина выпал из окна. По данным Лайфа, он погиб на месте.

Инцидент произошёл по адресу Тверской бульвар, 28. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.