В центре Москвы мужчина разбился насмерть, выпав из окна
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
© LIFE
На Тверском бульваре в Москве мужчина выпал из окна. © LIFE
В Москве на Тверском бульваре мужчина выпал из окна. По данным Лайфа, он погиб на месте.
Инцидент произошёл по адресу Тверской бульвар, 28. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде школьница и её отец выпали из окна многоэтажки и погибли.
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