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В центре Москвы мужчина разбился насмерть, выпав из окна

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

27 декабря, 14:41

© LIFE

На Тверском бульваре в Москве мужчина выпал из окна. © LIFE

В Москве на Тверском бульваре мужчина выпал из окна. По данным Лайфа, он погиб на месте.

Инцидент произошёл по адресу Тверской бульвар, 28. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде школьница и её отец выпали из окна многоэтажки и погибли.

В Оренбурге пенсионерка выпала из окна ковидной больницы

В Оренбурге пенсионерка выпала из окна ковидной больницы

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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