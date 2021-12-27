Журналист заявил, что Трусовой и Щербаковой на чемпионате России помогли "лекарства"
По его мнению, одна из спортсменок в прошлом году уже шла по этому пути и сумела прибавить в произвольной программе.
Фото © Wikipedia, агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой на чемпионате России могли помочь занять высокие места "лекарства". Такое заявление он сделал в эфире своего подкаста The Skating Lesson.
"Я не знаю, что сделал с ними врач, который был там все выходные, но эти лекарства помогли", — заявил Лис.
Он также заметил, что нечто похожее было с Щербаковой на прошлогоднем чемпионате России, когда она существенно смогла прибавить в произвольной программе.
Напомним, чемпионкой России по фигурному катанию стала 15-летняя Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, третья строчка за Анной Щербаковой. Добавим, что все три спортсменки попали в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, который в январе пройдёт в Таллине.
Фигурное катание. Интересное по теме
Фигуристка Валиева поблагодарила Тутберидзе за работу после победы на чемпионате России
сегодня в 11:16
"Радость и боль моего сердца": Тренер Мишин заявил, что Туктамышева ещё не сказала своего последнего слова
сегодня в 10:00
"Против неё ничего сделать невозможно": Эксперт назвал фигуристку Валиеву главным фаворитом Олимпиады после чемпионата России
сегодня в 09:59
Комментариев: 0