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Журналист заявил, что Трусовой и Щербаковой на чемпионате России помогли "лекарства"

По его мнению, одна из спортсменок в прошлом году уже шла по этому пути и сумела прибавить в произвольной программе.

27 декабря, 14:42

Фото © Wikipedia, агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой на чемпионате России могли помочь занять высокие места "лекарства". Такое заявление он сделал в эфире своего подкаста The Skating Lesson.

"Я не знаю, что сделал с ними врач, который был там все выходные, но эти лекарства помогли", — заявил Лис.

Он также заметил, что нечто похожее было с Щербаковой на прошлогоднем чемпионате России, когда она существенно смогла прибавить в произвольной программе.

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Напомним, чемпионкой России по фигурному катанию стала 15-летняя Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, третья строчка за Анной Щербаковой. Добавим, что все три спортсменки попали в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, который в январе пройдёт в Таллине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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