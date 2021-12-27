Журналист заявил, что Трусовой и Щербаковой на чемпионате России помогли "лекарства"

Американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой на чемпионате России могли помочь занять высокие места "лекарства". Такое заявление он сделал в эфире своего подкаста The Skating Lesson.

"Я не знаю, что сделал с ними врач, который был там все выходные, но эти лекарства помогли", — заявил Лис.

Он также заметил, что нечто похожее было с Щербаковой на прошлогоднем чемпионате России, когда она существенно смогла прибавить в произвольной программе.