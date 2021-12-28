"Газпром" уже восемь дней не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа
Компания не забронировала мощности для транзита накануне на аукционе "на день вперёд" и не воспользовалась возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах.
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"Газпром" уже на протяжении восьми дней не бронирует мощности трубопровода Ямал – Европа из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Это следует из данных оператора Gascade.
Компания не забронировала мощности для транзита накануне на аукционе "на день вперёд", кроме того, не воспользовалась и возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах.
Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. А с 20 декабря компания и вовсе не бронирует мощности. Поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.
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