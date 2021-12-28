"Газпром" уже восемь дней не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа

"Газпром" уже на протяжении восьми дней не бронирует мощности трубопровода Ямал – Европа из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов. Это следует из данных оператора Gascade.

Компания не забронировала мощности для транзита накануне на аукционе "на день вперёд", кроме того, не воспользовалась и возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах.