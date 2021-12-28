Рябков подтвердил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО — 12 января, но окончательной договорённости пока нет.

"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются... У нас нет окончательной, полной договорённости по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются", — цитирует Рябкова РИА "Новости".

Замглавы МИД также подчеркнул важность подтверждения со стороны НАТО, что в составе делегаций альянса 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные.

"Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", — добавил Рябков.