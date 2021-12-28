Рябков подтвердил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января
Также замглавы МИД РФ не исключил, что 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО — 12 января, но окончательной договорённости пока нет.
"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются... У нас нет окончательной, полной договорённости по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются", — цитирует Рябкова РИА "Новости".
Замглавы МИД также подчеркнул важность подтверждения со стороны НАТО, что в составе делегаций альянса 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные.
"Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", — добавил Рябков.
Напомним, ранее агентство Франс Пресс сообщило, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января. Также, по данным AFP, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО, а 13-го числа — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.
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