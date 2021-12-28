Экс-главу службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ Мовчана обвинили в хищении 497 млн

Бывшего руководителя службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ — капитана 1-го ранга Вадима Мовчана — обвинили в хищении более 497 миллионов рублей, которые были выделены Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию постановления 235-го гарнизонного военного суда об аресте офицера.

"В отношении бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1-го ранга Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — сообщается в документе.

Мовчана обвиняют в том, что с сентября 2013-го по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Саратовской и Мурманской области он, пользуясь служебным положением, вместе с главой ОАО "Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым, начальником АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым и другими лицами при исполнении госконтрактов украл 497 732 711 рублей. Кроме того, узнав о том, что против него возбуждено дело, офицер встретился в Северной столице с замначальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, которого правоохранители привлекли в качестве эксперта для проведения комплексной комиссионной военно-технической судебной экспертизы, и попросил его отразить в заключении данные, которые позволили бы избежать уголовного преследования.

"Причастность Мовчана к совершению инкриминируемого преступления, по мнению следствия, подтверждается собранными доказательствами, в том числе результатами ОРД (оперативно-разыскной деятельности. — Прим. Лайфа), заключением эксперта, актами ревизии и проверок, протоколами осмотров, показаниями свидетелей, обвиняемых и иными доказательствами", — говорится в постановлении.

По данным агентства, в деле Мовчана есть и второй эпизод, по которому проходит консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий. Ущерб государству в данном случае составляет более 692 миллионов рублей. Речь идёт о хищении средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ. Как отмечается в материалах дела, Клокоцкий сам явился к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ с повинной.