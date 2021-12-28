Адвокат Сулим напомнила россиянам о новых правилах выплаты пенсий с 2022 года

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий. Адвокат Ольга Сулим напомнила гражданам о нововведениях. Одно из основных — это освобождение пенсионеров от удержания денежных средств в случае признания их банкротом.

"Пожилые люди всё чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом", — цитирует её "Российская газета".

Также с 2022 года расширят перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Например, работники служб занятости обязаны будут сами вносить предложения по назначению досрочной пенсии. Это происходит, если человек потерял работу за несколько лет до пенсионного возраста и не может найти новую. Кроме того, беззаявительно будут назначаться выплаты по инвалидности, а также социальные доплаты.

Тем россиянам, кто достиг 80 лет и является получателем пенсии по потере кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения. Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка".

Ещё одним нововведением станет информирование граждан о предполагаемом размере будущей пенсии. Такие уведомления будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40.