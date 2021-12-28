О крушении узнали из переписки: Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии вертолёта Ми-2
В поисковой операции участвовали семь человек и собака. По словам добровольца, о местоположении летательного аппарата они узнали от сотрудников МЧС.
Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии Ми-2. Видео © LIFE
Волонтёр Михаил Прилуков рассказал Лайфу, как проходила поисковая операция вертолёта Ми-2, который рухнул в 80 километрах от Ижевска. По словам мужчины, о крушении добровольцы узнали из внутренней переписки, после чего собрали группу для помощи сотрудникам МЧС.
"Один из наших молодых людей написал, что потерялся вертолёт и есть желание съездить его поискать. Мы откликнулись на его просьбу, собрались в количестве семи человек, взяли с собой собаку, заправили машины и на двух УАЗиках выехали", — рассказал Михаил.
Он отметил, что вместе с другими волонтёрами они разграничили территорию поисков, а после стали ездить по лесу. Спустя некоторое время они связались с сотрудниками МЧС, которые сообщили, что вертолёт найден. Добровольцы приехали на место крушения, где стали помогать спасателям — установили генератор и свет.
Как сообщал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.
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