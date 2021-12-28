Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии Ми-2. Видео © LIFE

Волонтёр Михаил Прилуков рассказал Лайфу, как проходила поисковая операция вертолёта Ми-2, который рухнул в 80 километрах от Ижевска. По словам мужчины, о крушении добровольцы узнали из внутренней переписки, после чего собрали группу для помощи сотрудникам МЧС.

"Один из наших молодых людей написал, что потерялся вертолёт и есть желание съездить его поискать. Мы откликнулись на его просьбу, собрались в количестве семи человек, взяли с собой собаку, заправили машины и на двух УАЗиках выехали", — рассказал Михаил.