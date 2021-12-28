Вдовец Легкоступовой Фирсов отказался от наследства в пользу детей и мамы певицы
В преддверии дня рождения исполнительницы её супруг записал видеообращение, в котором поздравил подписчиков с наступающим Новым годом и заявил, что "хватит депрессона".
Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов © Instagram / firsov_yury
Вдовец Легкоступовой Фирсов отказался от наследства в пользу детей и мамы певицы © Instagram / firsov_yury
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что отказывается от наследства исполнительницы в пользу её детей и мамы. Об этом он заявил в обращении, которое опубликовал в своём инстаграме.
"Хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022-й должен быть для нас для всех хорошим, хватит депрессона. Вы знаете, ещё перед Новым годом будет одно событие — 30 декабря Валентине Легкоступовой, жене моей, исполнилось бы 55 лет. В связи с этим я хочу сделать заявление, я думаю, ей бы было очень приятно слышать это. Я хочу передать доли своего наследства её детям Матвею и Аннете и Галине Ивановне Легкоступовой, её маме", — сказал Фирсов.
В комментариях подписчики похвалили вдовца за такое решение и отметили, что это правильный шаг.
Напомним, летом 2020 года Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы Легкоступова умерла.
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